Саратовцев предупредили о ночных грозах с градом

В Саратовской области в воскресенье 14 июня ожидаются грозы и град.

По данным регионального гидрометцентра, днём 14 июня на территории региона прогнозируются опасные явления.

Вероятны грозы с ливнями, а также шквалистый ветер, порывы которого могут достигать 15–18 м/с.

В отдельных районах, включая областной центр, существует вероятность выпадения града.

Ночью синоптики обещают небольшие дожди, а в дневные часы — кратковременные осадки.

Несмотря на непогоду, температурный фон останется высоким. Днём воздух прогреется до +26…+31 °C, ночью столбики термометров покажут +14…+19 °C.

В низинах и пониженных местах температура может опускаться до +9 °C.

Ольга Сергеева