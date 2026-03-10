Саратовцев приглашают выбрать приоритеты ремонта дорог в ВКонтакте

Жителям области предложили выбрать главные дорожные объекты для ремонта в 2026 году.

В преддверии старта дорожно-строительного сезона региональные власти запустили опрос среди населения. Жителям предлагают определить приоритеты развития транспортной инфраструктуры на текущий год. Голосование проходит на платформе обратной связи «Госуслуги» и в официальном сообществе правительства в соцсети «ВКонтакте».

Участникам опроса предстоит выбрать наиболее важное направление: ремонт федеральных, региональных или муниципальных дорог, строительство мостов и путепроводов, либо внедрение элементов интеллектуальной транспортной системы (ИТС). Сбор мнений продлится до 31 марта.

В этом году финансирование дорожных работ в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни» составит 14,7 миллиарда рублей. Планируется привести в порядок более 400 километров трасс регионального значения. Ремонт затронет, в частности, дороги в Дергачёвском, Перелюбском, Балашовском и Энгельсском районах. Целевой показатель на конец года — довести долю региональных дорог, соответствующих нормативным требованиям, до 43,7%.

Параллельно с ремонтом продолжится развитие интеллектуальной транспортной системы. В рамках этих мероприятий планируется установить 31 пункт для учёта интенсивности транспортных потоков и 62 видеодетектора, которые будут отслеживать дорожную ситуацию.

Ольга Сергеева