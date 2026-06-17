Правительство РФ включило путепровод «Саратов – Сенная» в список стратегических топ-проектов

Инфраструктурные проекты в Саратовской области получат финансирование из ФНБ.

Российское правительство представило обновленный список масштабных инфраструктурных инициатив, которые будут реализованы с привлечением средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

В перечень включены несколько ключевых проектов в Саратовской области.

Строительство и модернизация участков автодороги А-298: Эта трасса является частью маршрута Р-208, который проходит через Тамбов, Пензу, Саратов, Пристанное, Ершов и Озинки до границы с Республикой Казахстан.

Реконструкция южного доступа к аэропорту «Гагарин»: Проект направлен на улучшение транспортной доступности аэропорта, что должно способствовать развитию региона.

Возведение путепровода над железнодорожными путями: Путепровод будет построен на направлении Саратов — Сенная, что значительно улучшит транспортную инфраструктуру и безопасность движения.

Эти проекты являются частью более широкой программы, которая включает в себя развитие инфраструктуры в различных сферах, таких как здравоохранение, образование и жилищно-коммунальное хозяйство.

Правительство подчеркивает важность контроля за реализацией этих проектов для повышения эффективности расходования бюджетных средств и исключения коррупционных рисков.

Ольга Сергеева