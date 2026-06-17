В зоне СВО погиб контрактник Станислав Мрочек из Балашовского района

В Балашовском районе простились с участником СВО Станиславом Мрочеком.
Похороны бойца пошли 16 июня, — сообщили в администрации района.
В некрологе говорится, что Мрочек родился 4 декабря 1991 года в посёлке Соцземледельский Балашовского района. Он проходил военную службу по контракту и погиб при выполнении задач в ходе специальной военной операции.
Администрация района выразила соболезнования родным и близким погибшего, отметив его мужество и преданность службе. В сообщении не приводятся дополнительные подробности биографии Станислава.
Напомним, что общее число погибших на фронтах СВО россиян не разглашается, составляя государственную тайну.
Ольга Сергеева