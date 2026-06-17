Замминистра обороны Евкуров открыл в Саратове соревнования по боксу на Кубок ВС РФ

В Саратове стартовали всероссийские соревнования по боксу «Кубок Вооруженных сил РФ».

16 июня в областном центре начались всероссийские соревнования по боксу среди мужчин, посвященные «Кубку Вооруженных сил Российской Федерации». В церемонии открытия турнира приняли участие губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров и генеральный секретарь федерации бокса России Александр Беспутин.

Почетными гостями мероприятия стали олимпийский чемпион Александр Лебзяк, чемпионы мира среди профессионалов Денис Лебедев и Роман Андреев, а также чемпион мира Андрей Курнявка.

Турнир на Кубок ВС РФ проводится в Саратове впервые и соберет около 100 сильнейших спортсменов-военнослужащих из семи федеральных округов страны.

Соревнования проходят на площадке спорткомплекса «Протон-Арена».

Ольга Сергеева