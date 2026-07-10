В Саратовской области выросла доля отказов по кредитным заявкам

Саратовцам стали чаще отказывать в банковских займах.

По данным Национального бюро кредитных историй, в июне доля отказов на все виды розничных займов в Саратовской области выросла на 2,9 п.п. и достигла 77,7%. В целом по России показатель увеличился на 2,7% до 77,8% после четырёх месяцев снижения.

Среди регионов-лидеров самые высокие доли отказов — в Забайкалье (80,1%), Кемеровской (80%) и Оренбургской (79,3%) областях. Наименьшие — в Нижегородской (74%), Воронежской (74,2%) и Белгородской (74,4%) областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

Наибольший рост отказов зафиксирован в Белгородской области (+3,8 п.п.), Приморском крае (+3,7) и Нижегородской области (+3,4).

Ольга Сергеева