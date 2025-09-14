Выставка в память о героях СВО открылась в Саратове

В Саратове в Музее истории СВО открылась выставка портретов «Они сражались за Родину».

Экспозиция посвящена бойцам, погибшим в ходе спецоперации. Каждый портрет сопровождается историей жизни и подвига военнослужащего. Наряду с портретами представлены художественные работы, отражающие места боевых действий, в которых участвовали герои выставки.

Как уточнили в министерстве внутренней политики, экспозиция находится в главном зале музея и открыта для посещения до 17 сентября 2025 года включительно.

Вход бесплатный.

Ольга Сергеева