В Саратове 29 декабря ограничили до полуночи водоснабжение на десятках улиц

В понедельник, 29 декабря, в нескольких микрорайонах Саратова временно прекращена подача холодной воды.

Об этом сообщает МУПП «Саратовводоканал».

Отключение запланировано с 9:00 до 24:00. Работы затронули десятки улиц, переулков и тупиков в разных частях города, включая улицы Усть-Курдюмская, Оранжерейная, Преображенская, а также многочисленные Долинные, Клеверные и Малахитовые проезды. Работы также коснутся микрорайона Зональный.

У абонентов на прилегающих улицах возможно временное снижение давления в системе водоснабжения. Полный список адресов доступен на сайте ресурсоснабжающего предприятия.

Ольга Сергеева