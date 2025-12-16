В программе «Женский взгляд» обсудили резонансное видео блогерши, вакуумировавшей ребёнка

В эфире программы «Женский взгляд» на радио Комсомольская правда обсудили резонансную историю саратовской блогерши, вакуумировавшей собственного ребёнка ради контента.

О произошедшем рассказала ведущая, координатор проекта «Женское движение Единой России», депутат Мария Усова, отметив, что видео вызвало широкий общественный отклик.

Свою позицию по ситуации высказала председатель Ассоциации приёмных семей Саратовской области, социальный педагог и многодетная мама Елена Кичаева. По её словам, подобные действия не могут рассматриваться как безобидная шутка.

«Я не поняла, это ради хайпа, ради славы, ради чего? Даже дикие животные в природе так не ведут себя. А если бы ребенок не закричал «мама, хватит, подожди», — подчеркнула Кичаева.

Мария Усова также уточнила у Кичаевой: «Можно ли в этом случае обойтись без крайних мер, без лишения материнства?».

По словам многодетной матери, каждый случай требует профессионального и взвешенного подхода с участием специалистов, но сам случай на «шутку» не похож.

«Наша уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова за то, что дети должны оставаться в кровной семье, но здесь палка о двух концах. Я, конечно, тоже за то, чтобы дети жили в семье. Но где есть гарантия, что ребенок не будет подвержен дальнейшей угрозе. С мамой должен побеседовать психолог, психотерапевт», — уточнила Елена Кичаева.

