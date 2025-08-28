В Саратовской области создана многоуровневая система мониторинга лесных пожаров

На брифинге в пресс-центре «КП-Саратов» первый заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Денис Трошин рассказал о комплексной системе охраны лесов от пожаров.

В её основе лежит многоуровневый мониторинг, включающий наземное патрулирование, беспилотные технологии, видеонаблюдение и космический надзор.

Для наземного контроля за лесопожарной обстановкой работают 25 мобильных групп, которые осуществляют патрулирование по 175 маршрутам общей протяженностью 21 тысячу километров. С воздуха мониторинг ведут 23 беспилотных летательных аппарата, совершивших более 500 вылетов. Также используются 39 камер «Лесной охранитель» с искусственным интеллектом, которые в автоматическом режиме detect задымление и определяют координаты возгораний.

Космический мониторинг осуществляется через систему «Рослесхоз», которая уже обработала более 800 термоточек. Система видеомониторинга обеспечивает 80% охват лесного фонда и позволяет обнаруживать более 80% возгораний. Наиболее проблемными по количеству термоточек стали Балаковский, Самойловский, Турковский, Краснокутский, Калининский, Екатериновский и Энгельсский районы.

В 2024 году было проведено 2,5 тысячи патрулирований, что значительно повысило оперативность обнаружения и тушения пожаров в регионе. Все мероприятия проводятся в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» президента РФ Владимира Путина.