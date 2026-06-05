В перинатальном центре Балакова в мае родились Майя с Ясминой и Мухаммад-Али

В Балаковском перинатальном центре за май родилось более 70 детей.

Об этом официально сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Согласно предоставленным данным, гендерное распределение среди малышей оказалось практически равным: родились 36 девочек и 37 мальчиков. Самой старшей мамой месяца стала 45-летняя женщина, роды которой прошли благополучно. Кроме того, врачи зарегистрировали появление на свет настоящего богатыря — вес младенца максимально приблизился к 4,5 килограмма.

Часть родителей проявила оригинальность при выборе имени для своих детей. В список самых необычных мужских имён мая вошли Сабир, Арнольд, Мухаммад-Али, Леон и Фёдор. Среди новорождённых девочек редкими именами стали Каролина, Майя, Ясмина, Ангелина и Марья.

Ольга Сергеева