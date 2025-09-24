В Саратове живодёр два дня издевался над похищенной собакой

На улице Прудовая, 7 произошел инцидент с жестоким обращением с собакой. По словам хозяйки животного, 20 сентября неизвестный мужчина увел питомца по кличке Жужа, который вернулся домой спустя два дня с признаками тяжелых повреждений.

Как установили ветеринары, собаке были нанесены серьезные травмы: рот замотан скотчем, язык поврежден, имеются множественные раны, воспаления и признаки обезвоживания. Состояние животного оценивается как тяжелое.

Хозяйка животного обратилась в правоохранительные органы. Личность подозреваемого устанавливается.