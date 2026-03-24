Представители общественности поддержали индексацию параметров тарифов за проезд

Общественники выступили за индексацию проезда в общественном электротранспорте.

«Все мы хотим ездить на современном и комфортном транспорте, который ходит четко по расписанию. Сам часто езжу и вижу, что проезд в нашем городе стоит объективно дешево, особенно если сравнить с тем, как изменились цены на запчасти, расходники и обслуживание техники.

Требовать идеального качества услуг при старых тарифах просто нереально – транспортные предприятия так долго не протянут. Нужно платить достойную зарплату водителям и механикам, иначе мы просто останемся без кадров. Давайте смотреть правде в глаза: 30 рублей при безналичной оплате – это вынужденная и, честно говоря, даже минимальная мера. Во многих регионах ПФО люди давно платят гораздо больше, а проблемы с транспортом там куда серьезнее наших. Городу удалось сохранить тариф одним из самых низких в округе, и это главное. Теперь важно, чтобы эти средства пошли в дело – на поддержку автопарков и улучшение сервиса для пассажиров», – отметил председатель комиссии по социальной политике Общественной палаты города Саратова Антон Головченко.

«Если честно посчитать, во сколько сегодня обходится содержание личного автомобиля – бензин, страховка, ремонт – или посмотреть на взлетевшие ценники в такси, становится очевидно: городской электротранспорт остается самым выгодным способом передвижения. Индексация до 30 рублей по карте – это даже не повышение ради прибыли, а элементарная жизненная необходимость для предприятий. Троллейбусы нужно постоянно обслуживать, покупать подорожавшие детали, платить зарплату водителям и слесарям. Это та минимальная сумма, которая позволит сохранить машины на линии и не растерять коллективы», – член Саратовского регионального штаба «Народного фронта» Петр Баранников.

