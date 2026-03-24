Замглавы Саратова по соцсфере в марте стал Константин Сергеев из минкульта

В администрации Саратова определились с кандидатом на пост руководителя социального блока.

В структуре городской администрации произошли кадровые изменения, связанные с переходом ключевого сотрудника на региональный уровень. Напомним, Александр Блатман, ранее занимавший должность заместителя главы Саратова по социальной сфере, получил назначение на пост министра образования области. В связи с этим в мэрии оперативно приступили к поиску преемника, который временно примет на себя обязанности по курированию социального направления.

Как сообщили в пресс-службе администрации областного центра, исполняющим обязанности заместителя главы города по социальной сфере назначен 37-летний Константин Сергеев. В его послужном списке — два диплома о высшем образовании, полученных по направлениям «Государственное и муниципальное управление», а также «Туризм».

До перехода в структуру городской администрации Сергеев занимал должность заместителя министра культуры региона. Ранее он также имел опыт работы в администрации Волжского района, где курировал вопросы социальной сферы, выступая в роли заместителя главы районной администрации.

Ольга Сергеева