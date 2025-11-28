У саратовцев выросли грибы на винограде и гортензии накануне зимы

В Саратовской области в конце ноября продолжают находить грибы.

Жители региона сообщают о необычных находках зимних опят и вешенок. Грибы появляются на дачных участках, в городских дворах и даже на растениях — пользователи соцсетей делятся фотографиями урожая, собранного с виноградных лоз и кустов гортензии.

Например, Елена Краснова обнаружила опята в корнях декоративного кустарника, а другие саратовцы нашли вешенки на приусадебном участке и рабочей территории.

Несмотря на поздний сезон, грибы продолжают активный рост в неожиданных местах.

Ольга Сергеева