У саратовцев выросли грибы на винограде и гортензии накануне зимы

В Саратовской области в конце ноября продолжают находить грибы.
Жители региона сообщают о необычных находках зимних опят и вешенок. Грибы появляются на дачных участках, в городских дворах и даже на растениях — пользователи соцсетей делятся фотографиями урожая, собранного с виноградных лоз и кустов гортензии.
Например, Елена Краснова обнаружила опята в корнях декоративного кустарника, а другие саратовцы нашли вешенки на приусадебном участке и рабочей территории.
Несмотря на поздний сезон, грибы продолжают активный рост в неожиданных местах.
Ольга Сергеева