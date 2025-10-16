Преподаватели из Саратовской области осваивают современную сельхозтехнику в Санкт-Петербурге

Преподаватели Балашовского техникума механизации сельского хозяйства проходят повышение квалификации в Санкт-Петербурге в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Анатолий Лойко, Сергей Петровский и Александр Даренков изучают технологические процессы сборки, конструктивные особенности и принципы работы тракторов «Кировец» новейших моделей.

Особое внимание уделяется вопросам технического обслуживания и ремонта современной сельскохозяйственной техники. На испытательном полигоне предприятия педагоги освоили практические навыки обкатки новой техники и регулировки ее эксплуатационных систем.

Повышение квалификации направлено на совершенствование образовательного процесса в соответствии с требованиями современных производственных стандартов. Полученные знания позволят усовершенствовать подготовку специалистов для агропромышленного комплекса региона.

Алена Орешкина