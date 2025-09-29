Саратовский учитель стала лауреатом Всероссийского конкурса в области коррекционной педагогики

В Институте коррекционной педагогики состоялся финал V Всероссийского конкурса молодых исследователей в области коррекционной педагогики и специальной психологии.

В финальной части конкурса выступили 37 исследователей из 22 субъектов Российской Федерации. Саратовскую область представила учитель начальных классов и педагог-психолог саратовской школы-интерната № 5 Светлана Кочетова. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.

Проект Светланы Игоревны «Движение в жизнь» посвящен разработке программ внеурочной деятельности для детей с тяжелыми множественными нарушениями развития. Научная работа предполагает создание методических рекомендаций по использованию арт-терапии, музыкотерапии и сенсорной интеграции для развития социального интеллекта обучающихся.

По итогам конкурсных испытаний Светлана Кочетова стала лауреатом. Экспертная комиссия отметила актуальность исследования и его практическую значимость для системы специального образования.

Ольга Сергеева