Престижное первенство мира по универсальному бою опять пройдет в Саратове

Саратов вновь станет столицей мирового универсального боя.

Центр Саратовской области повторно утвержден в качестве места проведения самых престижных соревнований по универсальному бою. Соответствующее решение было принято по итогам рабочего совещания, которое губернатор Роман Бусаргин провел с министром спорта Олегом Дубовенко.

Масштабные спортивные баталии развернутся в ноябре на арене дворца спорта «Протон-Арена». Организаторы сообщили, что за звание сильнейших поборются коллективы из тридцати стран мира, что подчеркивает высокий международный статус предстоящего турнира.

Проведение чемпионата мира во второй раз подряд в Саратове является признанием растущего авторитета региона как центра развития спорта высших достижений.

Ольга Сергеева