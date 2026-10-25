Президент поздравил с 95-летием саратовского сборщика легендарного Як-40

Житель Петровска, труженик тыла Сергей Усков отметил 95-летие.

24 октября юбиляра поздравили президент России Владимир Путин и губернатор Саратовской области Роман Бусаргин — поздравления и подарок передали представители центра соцобслуживания и администрации муниципалитета.

Сергей Усков родился в селе Малый Карай Романовского района. В годы Великой Отечественной войны учился, а в свободное время помогал взрослым в местном совхозе. После школы-семилетки уехал в Саратов, окончил ремесленное училище и 20 лет проработал на Саратовском авиационном заводе электриком и мастером по монтажу радиоэлектронного оборудования Як-40. Затем переехал в Петровск, где 25 лет трудился начальником службы энерговодоснабжения на компрессорной станции.

Сергей Усков воспитал троих детей, у него два внука, две внучки и двое правнуков. Сейчас пенсионер живёт в доме, где всё старается делать сам, сообщают «Петровские вести».