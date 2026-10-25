Саратовские пенсионеры присоединились к популярной акции по сбору пластиковых крышек

«Серебряные» волонтёры и «Орлята России» присоединились к акции «Водорослям крышка» в Аркадакском районе.

В Аркадакском районе «серебряные» волонтёры вместе с третьеклассниками — «Орлятами России» — стали участниками популярной в Саратовской области экологической акции «Водорослям крышка». Дети и взрослые внесли общий вклад в сохранение чистоты водоёмов и развитие культуры раздельного сбора отходов.

Акция направлена на сбор пластиковых крышек для переработки. Средства от неё идут на выпуск в водоёмы мальков растительноядных рыб, которые естественным образом сдерживают разрастание водорослей и улучшают состояние рек и озёр.

Пенсионеры выступили для ребят наставниками: показали, как правильно сортировать отходы, и поделились опытом волонтёрства. Для юных участников это стало возможностью увидеть, как даже небольшой вклад становится частью большого дела.