Саратовцы хотят добираться на работу всего за 16 минут

В Саратове в 2026 году время поездки на работу на автомобиле практически сравнялось с дорогой на общественном транспорте.

К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.

По результатам исследования, автомобилем пользуются 46% работающих жителей города, общественным транспортом — 30%. В среднем на дорогу они тратят соответственно 41 и 42 минуты.

В 2020 году автомобилисты проводили в пути 32 минуты, а пассажиры общественного транспорта — 44 минуты. Таким образом, за последние годы поездка на машине стала дольше на 10 минут, тогда как общественный транспорт немного ускорился — на 2 минуты.

При этом большинство опрошенных саратовцев заявили, что их идеальный временной лимит на дорогу до работы не должен превышать 16 минут.