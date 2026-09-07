Президент Путин присвоил почетное звание «заслуженного» трактористу из Саратовской области

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами Российской Федерации.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Среди отмеченных главой государства – житель Саратовской области. За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу почётное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоено трактористу общества с ограниченной ответственностью «Степная Нива» Перелюбского района Алексею Казакову.

Ольга Сергеева