Президент Путин присвоил почетное звание «заслуженного» трактористу из Саратовской области

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами Российской Федерации.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Среди отмеченных главой государства – житель Саратовской области. За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу почётное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоено трактористу общества с ограниченной ответственностью «Степная Нива» Перелюбского района Алексею Казакову.
Ольга Сергеева