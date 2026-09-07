В Саратове открыли новый мост с видеонаблюдением и двумя лифтами

В Заводском районе Саратова открыт новый пешеходный мост у станции «Примыкание».

Об этом сегодня сообщили сторонники председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Как пояснили помощники политика, через этот участок железнодорожных путей ежедневно переходят сотни человек, однако оборудованного перехода там долгое время не существовало. Местные жители обратились к Вячеславу Володину с просьбой решить проблему, и в итоге она была устранена.

Новый мост выполнен с панорамным остеклением, оснащён освещением и видеонаблюдением, а также двумя лифтами и лестницами с противоскользящим покрытием. Кроме того, в рамках проекта реконструированы пассажирские платформы станции: установлены фонари и электронные табло с расписанием, благоустроена прилегающая территория.

Отметим, что 1 сентября в Саратове уже были открыты два пешеходных моста через железную дорогу — на саратовском вокзале и рядом с аэропортом «Гагарин».

Ольга Сергеева