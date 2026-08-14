Суд отказал саратовскому минкульту во взыскании 31,9 млн с глэмпинга депутата гордумы

Суд встал на сторону бизнеса: Минкульт Саратовской области не смог взыскать с инвестора почти 32 млн рублей за срыв сроков строительства глэмпинга.

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд 11 августа оставил в силе решение первой инстанции, отказавшей министерству культуры Саратовской области во взыскании с ООО ОЛ «Ударник» 29,4 млн рублей субсидии и 2,5 млн рублей убытков. Спор касался средств, выделенных по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» на создание глэмпинг-парка.

Иск был подан после проверки Управления федерального казначейства. К установленному сроку — 31 декабря 2024 года — из 21 обещанного модульного домика полностью готовы были лишь три. В остальных 18 номерах отсутствовали водоснабжение, электричество, мебель, сантехника и отделка, а территория была захламлена стройматериалами. Из-за срыва показателей УФК потребовало от региона вернуть часть федеральных денег, после чего Минкульт выставил претензии бизнесу.

ООО ОЛ «Ударник» зарегистрировано в парке «Ударник» на Кумысной поляне. Учредители — депутат Саратовской городской думы от «Единой России» Сергей Агапов (40%), Владислав Андрющенко (30%, сын осуждённого за взятку экс-главы Росприроднадзора) и Сергей Коновалов (30%). Выручка компании в 2024 году составила 1,95 млн рублей. Господин Агапов также владеет 15% ООО «Дубовый холм» — глэмпинга в Усть-Курдюме, строительство которого вызвало жалобы местных жителей на мусор. Его партнёром там выступает экс-прокурор Александр Тришев (15%).

Судьи апелляции встали на сторону предпринимателей, сославшись на постановление правительства РФ № 2439. Согласно ему, фактом ввода модульного средства в эксплуатацию считается наличие документов на его приобретение и монтаж. Поскольку 12 конструкций на 21 номер были физически установлены на сваи, ключевой показатель выполнен. Отсутствие сантехники и благоустройства суд отнёс к «устранимым недостаткам», не свидетельствующим о нецелевом расходовании средств.

Коллегия также учла принцип соразмерности: полный возврат субсидии нанёс бы бизнесу несоразмерный ущерб. К моменту судебных заседаний в 2026 году глэмпинг был полностью достроен и начал принимать туристов. Постановление вступило в законную силу.

Ольга Сергеева