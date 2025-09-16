Президент Владимир Путин объявил благодарность троим саратовцам за труд

Президент России Владимир Путин объявил благодарность троим жителям Саратова. Соответствующий документ был опубликован 15 сентября на официальном портале правовой информации.

Двое сотрудников «РЖД» были отмечены государственной наградой за высокие трудовые достижения и многолетнюю добросовестную работу. Это осмотрщики-ремонтники вагонов эксплуатационного депо Анисовка (Приволжская дирекция инфраструктуры) Александр Симатов и Иван Синев.

Еще одним саратовцем, удостоившимся благодарности от главы государства, стал Максим Червяков. Он был поощрен за вклад в сохранение историко-культурного и природного наследия страны, а также за активную работу в Русском географическом обществе. Червяков руководит молодежным клубом этой организации и занимает должность заведующего кафедрой метеорологии и климатологии в Саратовском государственном университете.

Наталья Мерайеф