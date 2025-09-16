В жутком ДТП под Саратовом покалечились 2 взрослых и годовалый ребенок

Серьёзное дорожно-транспортное происшествие произошло 14 сентября в Балашовском районе Саратовской области.

Авария случилась около 16:30 на 562-м километре подъезда к райцентру от трассы М-6 «Каспий», недалеко от села Барки.

По данным ГАИ, 47-летний водитель автомобиля «Тойота» совершил столкновение со стоящей «Ладой Грантой», за рулём которой находился мужчина 1966 года рождения. В результате удара отечественная машина перевернулась на крышу.

В аварии пострадали три человека: 24-летняя пассажирка «Гранты», годовалый ребёнок из этого же автомобиля и пассажир «Тойоты» 1984 года рождения. Все пострадавшие были госпитализированы.

Ольга Сергеева