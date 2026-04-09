В небе над Саратовом наблюдали редкие «океанские волны»

Минувшим вечером жителей Саратова поразили необычные волнообразные облака.

Как объяснил заведующий кафедрой метеорологии СГУ Максим Червяков, это явление называется неустойчивостью Кельвина-Гельмгольца. Оно возникает на границе двух воздушных слоёв, движущихся с разной скоростью: верхний быстрее, нижний медленнее.

При достаточной влажности формируются сдвиговые волны, которые становятся видимыми в виде облачных гребней. В международной классификации их называют fluctus (валы). Любоваться ими можно недолго: слои воздуха быстро перемешиваются, и структура разрушается. Лишь редким наблюдателям удаётся запечатлеть на камеру эти «океанские волны» в атмосфере.

Алиса Эай