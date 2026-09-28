В Президентской академии стартовала реализация федеральной программы «Обучение служением» в 2026 – 2027 году

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В рамках Дня единых действий в Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина Президентской академии дан старт реализации федеральной программы «Обучение служением», направленной на объединение образовательного процесса с решением актуальных социальных задач.

Программа предоставляет студентам возможность применять профессиональные знания на практике, участвовать в социально значимых инициативах, взаимодействовать с общественными организациями и развивать компетенции, востребованные в современной профессиональной деятельности.

В ПИУ РАНХиГС «Обучение служением» реализуется в формате полноценной учебной дисциплины у всех студентов первого курса и способствует формированию гражданской ответственности, социальной активности и готовности студентов вносить личный вклад в развитие государства и общества.

В прошлом учебном году только студентами факультета государственного и муниципального управления было реализовано 22 социальных проекта для 12 социальных партнеров, среди которых органы власти и некоммерческие организации, общеобразовательные организации и структурные подразделения вуза, общественные организации и коммерческие структуры. Тематика социальных задач также была разнообразной и касалась разработки новых инструментов патриотического воспитания, поддержки участников СВО и членов их семей, развития добровольчества и волонтёрства, создания инновационных форматов работы с молодежью, популяризации услуг коммерческих организаций среди населения.

Наиболее масштабными проектами с максимальной интеграцией студентов в деятельность социальных партнеров были проекты, заказчиками которых выступила АНО «Экологизатор» – студенты направления подготовки «Государственное и муниципальное управление» разработали и описали идею проведения городского креативного субботника и предложили комплексную стратегию масштабирования экологической акции «Водорослям крышка» в Саратовской области. По результатам защиты проектов представители заказчика высоко оценили результаты работы студентов, все идеи приняты для дальнейшей реализации и масштабирования в рамках деятельности некоммерческой организации.

Комплекс социальных задач для работы студентов был представлен МАУ «Центр молодежных инициатив». Так, студенты направления подготовки «Организация работы с молодежью» создали концепцию городского молодежного форума «Территория молодости», а студенты направления подготовки «Прикладная информатика» предложили действующий инструмент для вовлечения молодежи в мероприятия и проекты социального партнера в формате чат-бота как единой цифровой платформы. Результаты работы студентов также были высоко оценены заказчиками, присутствовавшими на итоговой презентации проектных идей.

Студенты специальности «Таможенное дело» развивали компетенции в сфере проектного управления в контексте разработки социально-экономических проектов, в том числе и для представителей коммерческих организаций, реализующих программы корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития. Наиболее удачными стали проекты для АО «Саратовская пригородная пассажирская компания». За учебный семестр студенты создали комплект информационных материалов для построения коммуникации с потенциальными клиентами компании и провели социологическое исследование о востребованности пассажирских перевозок пригородных сообщений.

«Участие студентов в программе «Обучение служением» – это не только возможность применить знания на практике и приобрести новые профессиональные компетенции, но и важный инструмент воспитания социально ответственной личности. Решая реальные общественно значимые задачи, студенты учатся сотрудничать, проявлять инициативу, принимать ответственность за результаты своей деятельности и понимать ценность личного вклада в развитие общества – всё это является основой для дальнейшего развития современного общества и государства. Ключевым достижением в прошедшем сезоне реализации программы считаю вовлеченность социальных партнеров во взаимодействие со студентами, их творческий подход при формулировке социальных задач. Хочется выразить благодарность нашим заказчикам, так как у студентов была возможность для регулярных встреч и совместной работы над проектами, выездов для реализации своих проектов на базе организации-партнера», – отметила доцент кафедры социологии и социальной политики ПИУ РАНХиГС Виктория Шацилло.

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