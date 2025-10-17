При пожаре в частном доме под Энгельсом погиб мужчина

В селе Квасниковка Энгельсского района вечером произошел крупный пожар. Возгорание полностью уничтожило частный деревянный дом и стоявший рядом автомобиль. Общая площадь пожара составила около 108 квадратных метров.

В момент происхождения в доме находились хозяин, его супруга и сын-подросток. Женщина вовремя заметила дым, успела вывести ребенка на улицу и вызвать пожарных. Однако 52-летнему мужчине спастись не удалось.

После локализации огня спасатели при разборе завалов обнаружили тело погибшего. По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в доме.

Алена Орешкина