В Саратовской области ждут дождливые выходные и +14

В предстоящие выходные Саратовскую область ожидает переменчивая погода с преобладающей облачностью.

Согласно прогнозу регионального Гидрометцентра, регион окажется под влиянием циклона, перемещающегося с юго-западного направления.

В субботу и воскресенье прогнозируются дожди, которые в ряде районов могут быть интенсивными.

Температурный режим сохранится в пределах: ночью от -1°C до +4°C, днем воздух прогреется до +9…+14°C. Скорость ветра достигнет 13 м/с.

А уже в понедельник 20 октября ожидается похолодание до +6…+11°C в дневные часы.

Ольга Сергеева