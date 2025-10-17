В Саратове впервые пройдут всероссийские боксерские бои

Саратов с 12 по 16 ноября станет центром всероссийских соревнований по боксу под названием «Защитник». Масштабный турнир посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и объявленному Году защитника Отечества. Соревнования пройдут на площадке «Протон-Арены».

В турнире примут участие команды военнослужащих из Вооруженных Сил и войск национальной гвардии. Они будут представлять восемь округов России. Это первый случай, когда соревнования такого уровня проводятся в Саратовской области, и организаторы намерены провести их на высшем уровне.

Для гостей мероприятий подготовлена обширная программа. Посещение самих боев будет бесплатным для всех зрителей. Кроме спортивной программы, гости смогут посетить выставку военной техники, различные интерактивные площадки, мастер-классы и попробовать блюда на полевой кухне.

Алена Орешкина