При ударах украинских БПЛА по Саратову была повреждена гражданская инфраструктура

Саратов подвергся ночью массированной атаке БПЛА: есть пострадавшие и разрушения.

Губернатор региона Роман Бусаргин подтвердил, что в результате инцидента повреждена гражданская инфраструктура, а также есть пострадавшие.

Глава региона сообщил об угрозе БПЛА около 4:10 по местному времени 8 сентября. На данный момент на месте событий работают оперативные службы, информация уточняется. Какие именно объекты подверглись ударам, не раскрывается. Подробности о состоянии пострадавших пока не поступали .

Это не первый случай, когда Саратовская область оказывается в зоне поражения дронов. Ранее в регионе уже фиксировались атаки, в том числе на военный аэродром в Энгельсе.

Ольга Сергеева