Саратовский угро возглавил полковник полиции Вадим Романенко

В саратовском главке МВД сменился руководитель уголовного розыска.

Полковник полиции Вадим Романенко, долгое время исполнявший обязанности заместителя начальника управления, официально возглавил региональное управление уголовного розыска. Информацию подтвердили в пресс-службе ведомства.

Новому руководителю 50 лет, он уроженец Саратовской области. В 1998 году Романенко окончил Саратовский военный Краснознаменный институт внутренних войск МВД России, а спустя три года, в 2001-м, начал службу в органах с должности инспектора по розыску в Заводском районе Саратова.

За более чем два десятилетия службы полковник прошёл путь от оперативника районного уровня до ключевых постов в областном аппарате. В марте 2017 года он был назначен заместителем начальника областного управления уголовного розыска и оставался в этой должности вплоть до нынешнего повышения.

Коллеги отмечают, что за плечами Романенко — солидный практический опыт раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений. На новой позиции ему предстоит усилить работу по противодействию организованной преступности и повысить эффективность оперативно-розыскной деятельности в регионе.

Ольга Сергеева