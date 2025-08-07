Саратовцы собрали 6 тонн макулатуры в рамках акции «БумБатл»

Жители Саратовской области активно поддерживают Всероссийскую акцию по сбору макулатуры «БумБатл», которая с марта этого года стала круглогодичной. За это время в официальный пункт приема — экоцентр «Экологизатор» — было сдано 6 042 кг бумаги и картона.

Почему это важно?

Собранное вторсырье отправится на переработку, что поможет:

— Сократить вырубку деревьев

— Уменьшить объем отходов на полигонах

—Снизить нагрузку на экологию

«Участие в таких акциях — это реальный вклад в сохранение природы. Призываю всех саратовцев присоединяться!» — отметил министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин.

Как принять участие?

Пункт приема: Экоцентр «Экологизатор» (ул. Н.Г. Чернышевского, 90/4)

График работы:

Пн: 8:30–12:00

Сб: 12:00–18:00

Регистрация: на сайте бумбатл.рф. Призы: Лучшие участники получат экологичные подарки

Акция проходит в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» Президента Владимира Путина.

Министерство природных ресурсов и экологии области призывает жителей региона продолжать сдавать макулатуру и другие виды вторсырья. Вместе — к чистой планете! 🌱♻️