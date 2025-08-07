Саратовцы собрали 6 тонн макулатуры в рамках акции «БумБатл»

Жители Саратовской области активно поддерживают Всероссийскую акцию по сбору макулатуры «БумБатл», которая с марта этого года стала круглогодичной. За это время в официальный пункт приема — экоцентр «Экологизатор» — было сдано 6 042 кг бумаги и картона.
Почему это важно?
Собранное вторсырье отправится на переработку, что поможет:
— Сократить вырубку деревьев
— Уменьшить объем отходов на полигонах
—Снизить нагрузку на экологию
«Участие в таких акциях — это реальный вклад в сохранение природы. Призываю всех саратовцев присоединяться!» — отметил министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин.
Как принять участие?
Пункт приема: Экоцентр «Экологизатор» (ул. Н.Г. Чернышевского, 90/4)
График работы:
- Пн: 8:30–12:00
- Сб: 12:00–18:00
Регистрация: на сайте бумбатл.рф. Призы: Лучшие участники получат экологичные подарки
Акция проходит в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» Президента Владимира Путина.
Министерство природных ресурсов и экологии области призывает жителей региона продолжать сдавать макулатуру и другие виды вторсырья. Вместе — к чистой планете! 🌱♻️