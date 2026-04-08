Приложение «Госуслуги Дом» объединило десятки функций для собственников

Собственники жилья могут решать большинство вопросов по обслуживанию квартиры, не выходя из дома — через мобильное приложение «Госуслуги Дом».

Сервис доступен для скачивания и предоставляет пользователям широкий набор инструментов для управления недвижимостью.

Как сообщили в официальном телеграм-канале «Госуслуги», с помощью приложения жители могут передавать показания счетчиков, оплачивать коммунальные счета и заказывать поверку приборов учета. Кроме того, пользователи получают оповещения об отключении воды заранее — это позволяет подготовиться к временным неудобствам.

Одной из ключевых возможностей сервиса стало участие в собраниях собственников онлайн. Для этого больше не нужно личное присутствие и сбор подписей — все процедуры проводятся дистанционно. Также через приложение можно отправлять заявки в управляющую компанию, например, о сломанной входной двери или яме во дворе, и в реальном времени отслеживать их выполнение. При необходимости заявку можно сделать коллективной — вместе с соседями.

«Госуслуги Дом» позволяют просматривать отчеты УК по доходам и расходам, а также план капитального ремонта дома. В приложении доступен общий чат с представителями управляющей компании и соседями. Предусмотрена и функция гостевого доступа — её можно настроить для родственников или нанимателей. Если со стороны УК допущены нарушения, жители вправе обратиться в жилищную инспекцию прямо через сервис.

Для использования приложения необходима подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуги». Все данные о принадлежащей пользователю недвижимости загружаются автоматически. Скачать приложение можно на официальных цифровых площадках.

Ольга Сергеева