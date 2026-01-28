Принят новый закон о господдержке многодетных саратовцев

Депутаты Саратовской областной думы одобрили закон, расширяющий поддержку многодетных семей.

Инициативу представил министр труда и соцзащиты Денис Давыдов.

Правки обновляют правила выдачи удостоверения многодетной семьи. Теперь на него могут претендовать родители, воспитывающие троих и более детей, в том числе усыновленных.

Ключевое изменение касается семей участников СВО: возрастной порог для совершеннолетних очников, которые проходят службу, повышен до 23 лет. Для получения документа достаточно регистрации в области хотя бы одного члена семьи.

Закон вступит в силу после официальной публикации.

Ольга Сергеева