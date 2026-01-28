Саратовцев предупреждают о резком ухудшении условий на дорогах

ГАИ предупреждает саратовских водителей о сложных погодных условиях.

Саратовская область 28 января столкнулась с ухудшением погодных условий на дорогах. По данным Госавтоинспекции, на трассах наблюдается метель, позёмка и отдельные участки с гололедицей.

В связи с этим сотрудники дорожной полиции призывают автомобилистов к повышенной внимательности. Для обеспечения безопасности рекомендуется снизить скорость, увеличить дистанцию до других транспортных средств, отказаться от резких манёвров и торможений. При возможности стоит воздержаться от длительных поездок.

«Пожалуйста, будьте осторожны и берегите себя!» — обратились к жителям региона представители ведомства.

Алиса Эай