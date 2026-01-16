Приставы: в реестре должников по алиментам числятся более 5,5 тысячи саратовцев

В Саратовской области более 5,5 тысячи человек числятся в федеральном реестре должников по алиментам.

По данным регионального УФССП на декабрь 2025 года, это часть общероссийского списка, в который внесено 302,9 тысячи граждан.

Проверить наличие долгов по алиментам теперь можно на портале Госуслуг, где доступны данные о сумме задолженности и месте ведения исполнительного производства. Для поиска требуется указать ФИО и дату рождения гражданина; авторизация и данные документов не нужны.

В реестр включаются только должники, которые были привлечены к административной или уголовной ответственности или объявлены в розыск за неуплату алиментов.

Алиса Эай