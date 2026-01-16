Саратовский депутат снова призвал заморозить тарифы ЖКХ и провести аудит в 2026 году

Депутат Саратовской облдумы Вячеслав Калинин вновь выступил за заморозку тарифов ЖКХ на 2026 год.

Парламентарий поддержал инициативу лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, отметив, что после январского роста из-за НДС, с октября ожидается новый скачок цен в среднем на 18%. Калинин считает, что такая нагрузка становится непосильной для граждан.

Ключевым элементом предложения является проведение масштабного аудита всей системы ЖКХ. По мнению депутата, это позволит прозрачно оценить формирование тарифов и выявить недобросовестные управляющие компании, что поможет наказать нарушителей и защитить жителей от необоснованных расходов.

Ольга Сергеева