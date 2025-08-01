Скончался пианист и преподаватель саратовской консерватории Валентин Ханецкий

Ушел из жизни профессор Саратовской консерватории Валентин Ханецкий.

31 июля стало известно о кончине выдающегося педагога Саратовской государственной консерватории. Профессор скончался накануне, 30 июля.

Ханецкий родился 30 сентября 1936 года в г. Лысьва (Свердловская область). Его музыкальное образование началось в Воронеже, где он окончил ДМШ №1 (1952 г.) и музыкальное училище (1956 г.). В 1961 году завершил обучение в Саратовской консерватории.

С 1965 года Ханецкий преподавал на кафедре специального фортепиано. В разные периоды возглавлял музыковедческий и исполнительский факультеты, входил в ученый совет. Как пианист успешно гастролировал по России и за границей.

Особую страницу в его биографии составляет создание музея истории Саратовской консерватории (2017 г.), которым он руководил. Также Ханецкий – автор книги «Отзвучавшее…», посвященной музыкальной культуре Саратова и области.