Анна Кузнецова: Проект послеродовой поддержки запустили в Саратовской области

В Саратовской области открылся кабинет послеродового сопровождения «Вместе в жизнь».

Семьи с новорожденными могут получить комплексную медицинскую, психологическую и социальную помощь. Об этом сообщила председатель комиссии «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова.

Саратовская область стала 19-м регионом России, где при содействии партии реализуется этот масштабный проект. Новый кабинет открылся на базе Саратовского перинатального центра при поддержке регионального Минздрава и благотворительного фонда «Подари солнечный свет». Особое внимание специалисты уделяют семьям, чьи дети появились на свет раньше срока или имеют проблемы со здоровьем.

«Здесь, в перинатальном центре, познакомились с маленькой Ангелиной и её мамой. Девочка родилась месяц назад, весила чуть более 600 граммов, теперь уже — больше килограмма. Настрой у мамы позитивный, подключили к оказанию помощи специалистов, которые подготовлены в рамках проекта», — рассказала Кузнецова.

По словам Анны Кузнецовой, идея создания всероссийского проекта родилась после обращения жительницы Саратовской области, которая оказалась в трудной жизненной ситуации и которой удалось оперативно оказать необходимую поддержку. Этот случай стал отправной точкой для системной работы в масштабах страны.

За время реализации проекта поддержку уже получили более 53 тысяч мам, а также отцы, обращающиеся за консультациями. Кроме того, 76 медицинских работников повысили квалификацию на специализированных обучающих курсах, а специалисты проекта провели 806 очных лекций и занятий лечебной физкультурой.

«Благодарю всех, кто помогает воплощать этот проект в жизнь. Будем развивать его и дальше!» — заключила Кузнецова.

Отметим, что открытие кабинета в Саратове — важный шаг в развитии системы поддержки семей с новорождёнными, особенно тех, кто столкнулся с непростыми обстоятельствами в первые дни жизни ребёнка.

Ольга Сергеева