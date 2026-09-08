Звёзды спорта на «Хопре»: чемпионы России встретились с молодёжью

На XVII молодёжном образовательном форуме «Хопёр» 2026 прошла встреча, которая запомнится участникам надолго.

Гостями стали — «звезда» пляжного футбола клуба «САРАТОВ», который 6 сентября впервые в истории стал чемпионом России, — капитан и вратарь Станислав Кошарный, признанный лучшим вратарём чемпионата, а также Даци Дациев — заслуженный мастер спорта России по кикбоксингу, шестикратный чемпион России, двукратный чемпион Европы и мира в разделе К-1.

Дациев взял автограф у Кошарного. Также спортсмены обсудили с молодёжью не только спортивные достижения, но и патриотизм, здоровый образ жизни и гражданскую ответственность. Встреча стала ярким примером плодотворного сотрудничества форума с ведущими спортсменами региона, которые вдохновляют участников на личностный рост.

На встречу также приехал глава Балашовского муниципального района Олег Дубовенко. Как основатель форума «Хопёр», он подчеркнул, что форум уже много лет остаётся точкой притяжения активной и инициативной молодёжи.

«Хопёр» 2026 — это не только знания, но и живые примеры героев, на которых хочется равняться.

Ольга Сергеева