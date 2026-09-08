В Саратове жители поврежденных из-за БПЛА домов получат материальную помощь

В Саратове начался приём заявлений на выплаты пострадавшим от атаки украинских дронов.

Власти оказывают поддержку жителям, чьи дома пострадали в результате ночной атаки беспилотников. Глава города Игорь Молчанов сообщил, что специалисты уже приступили к обходу домовладений и оценке нанесённого ущерба, а также начат приём заявлений на материальные выплаты.

«Специалисты уже работают на местах, проводят обход домовладений и оценку ущерба. <…> Жители пострадавших домов могут обратиться в штаб по всем интересующим вопросам, а также подать заявление на выплату материальной помощи», — проинформировал Молчанов в соцсетях.

По поручению губернатора Романа Бусаргина в городе развёрнут оперативный штаб. Для жителей, оставшихся без крова, открыт пункт временного размещения, также работает горячая линия, где можно получить консультацию и узнать обо всех мерах поддержки.

Напомним, в результате атаки БПЛА в Саратове повреждены несколько жилых домов. По последним данным губернатора, пострадали 10 человек, включая 3-х детей.

Шестеро пострадавших госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Ситуация остаётся на контроле региональных властей.

Ольга Сергеева