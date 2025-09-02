Участники региональной программы «Наши герои» завершают первый очный модуль обучения





В Саратовской области подходит к завершению первый очный модуль обучения участников региональной программы «Наши герои», инициированной губернатором Романом Бусаргиным по аналогии с федеральным проектом Президента России Владимира Путина «Время героев».

С 25 августа участники, которыми стали ветераны СВО и действующие военнослужащие, прошли тренинги, интерактивные лекции, коуч-сессии и другие интенсивы. Тренерами и спикерами выступили преподаватели ВШГУ, Поволжского института управления РАНХиГС, представители регионального правительства, муниципальной власти и некоммерческих организаций.

В процессе обучения внимание уделялось основам российской государственности, государственному устройству и системе публичной власти в Российской Федерации, основным аспектам государственной и муниципальной службы. Участники узнали о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, а также о реализации национальных проектов и приоритетах региональной политики.

Финалом первого модуля обучения станет определение наставников для каждого участника. Ими выступят представители региональной и муниципальной власти, руководители промышленных предприятий.

Сегодня с наставниками на площадке ПИУ РАНХиГС встретился вице-губернатор, заместитель председателя Общественного совета программы «Наши герои» Михаил Орлов. В самом начале организационной встречи он обратил внимание на необходимость погруженности каждого наставника в вопросы и проблемы, которые озвучивает подопечный. «Здесь собрались люди с большим жизненным и профессиональным опытом из различных сфер деятельности. Те теоретические знания, которые получают наши участники, необходимо подкрепить практическими навыками с вашим непосредственным активным участием. Эта программа уникальна, она дает участникам специальной военной операции новые возможности в части трудоустройства и профессионального определения, а также является определенной частью общей реабилитации наших ветеранов, геройски защищавших интересы России», – подчеркнул вице-губернатор.

На организационной встрече директор Центра карьерного сопровождения ВШГУ Маргарита Гончарова подробно обсудила с наставниками основные этапы прохождения стажировок, в том числе построение карьерных траекторий участников региональной программы «Наши герои».

В ближайшее время на площадке ПИУ РАНХиГС состоится День наставника. Как ранее отметил глава региона Роман Бусаргин во время первой встречи с финалистами проекта: «За каждым будет закреплен наставник, который станет надежным товарищем на всем пути участия в программе. Пожелал участникам программы, чтобы процесс обучения был максимально полезным, и каждый нашел свой путь для самореализации в родном регионе. Со своей стороны региональное правительство сделает для этого все возможное».