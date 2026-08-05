Проезд подорожал на трёх пригородных маршрутах в Саратовской области с августа

С 1 августа в Саратове подорожали три пригородных автобусных маршрута.

В первый день лета изменились тарифы на трёх пригородных направлениях. Об этом сообщил Telegram-канал «Транспортный Саратов».

Маршрут № 284А «Энгельс — Саратов (через Летный городок)»:

— проезд внутри города вырос с 34 до 37 рублей;

— поездка между городами — с 35 до 42 рублей.

Маршрут № 253 «Саратов (ж/д вокзал) — развилка на Маркс»:

— минимальный тариф — с 30 до 37 рублей;

— максимальный — со 103 до 110 рублей (в зависимости от дальности).

Маршрут № 379 «Саратов — село Шумейка»:

— стоимость поездки теперь составляет от 37 до 80 рублей вместо прежних 30–70.

Новые тарифы уже действуют.

Ольга Сергеева