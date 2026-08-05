Производство одежды и IT: Саратовстат назвал отрасли с зарплатами выше ста тысяч в месяц

Саратовстат опубликовал данные о среднемесячной начисленной заработной плате в регионе за май 2026 года.

Статистика зафиксировала сразу четыре сферы, где доходы работников перешагнули психологическую отметку в 100 тысяч рублей.

Неожиданным лидером стало производство одежды — средняя зарплата здесь достигла 110 441 рубля. Примечательно, что за месяц этот показатель взлетел на 87,1% — рекордный скачок среди всех отраслей экономики региона.

Вторую строчку заняли работники сухопутного и трубопроводного транспорта с доходом 104 673 рубля. Следом расположились металлурги (103 747 рублей) и IT-специалисты (101 895 рублей).

Чуть ниже стотысячного рубежа оказалась сфера добычи полезных ископаемых — 98 318 рублей. Эксперты связывают это с сезонными и конъюнктурными факторами.

На другом конце рейтинга — почтовые и курьерские службы. Их сотрудники в мае получали в среднем 38 807 рублей. Этот показатель более чем в 2,5 раза уступает зарплатам в производстве одежды и остаётся самым низким среди всех наблюдаемых отраслей.

Таким образом, разрыв между самыми высокооплачиваемыми и самыми низкооплачиваемыми сферами в Саратовской области превышает 71 тысячу рублей, что в очередной раз демонстрирует сохраняющуюся дифференциацию доходов в регионе.

Ольга Сергеева