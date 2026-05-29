Саратовское министерство заплатит 700 тысяч за шесть видеороликов о нацполитике

Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Саратовской области заказывает услуги по распространению информации о национальной политике в социальных сетях и блогосфере.

Информация об этом была опубликована на сайте госзакупок, начальная цена контракта составляет 700 тысяч рублей.

Согласно условиям, исполнитель должен оказать услуги за свой счет, своими силами или с привлечением третьих лиц, обеспечивая конфиденциальность полученной информации. Он не имеет права публиковать или передавать полученные сведения третьим лицам без письменного согласия министерства. Также важным условием является то, что при оказании услуг не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья граждан.

Заявки на торги принимаются до 5 июня, а подрядчик будет определен 9 июня. Информационная кампания направлена на освещение мероприятий министерства по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, укреплению общероссийского гражданского единства и сохранению этнокультурного многообразия народов, проживающих в регионе.

Общий охват аудитории должен составлять не менее 500 тысяч человек.

За 700 тысяч рублей исполнитель изготовит не менее шести видеороликов продолжительностью 1-2 минуты каждый. Видеоролики должны включать закадровый текст, комментарии министра или представителя министерства, а также видеоряд с мероприятий. Все изготовленные видео необходимо разместить в социальной сети VK.

Напомним, 2026 год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом национального единства.

Ольга Сергеева