В Саратове откроется выставка русских матрешек

По случаю 125-летия со дня рождения Лидии Руслановой областной центр народного творчества, носящий имя великой певицы, подготовил масштабную юбилейную программу.

Кульминацией станет большой концерт «Русланова — в сердце моем!», запланированный на 27 октября.

В этот же день в 18:00 в учреждении откроются сразу две экспозиции. Первая представит работы в области декоративно-прикладного и изобразительного искусства, а вторая будет посвящена теме «Русская матрешка на Саратовской земле».

В создании выставки приняли участие как признанные мастера, так и воспитанники отделения «Живопись» детской школы искусств № 18. Юные художники представят собственное прочтение традиционного образа матрешки, продемонстрировав яркую палитру, оригинальные сюжеты и детское восприятие народного искусства.

Экспозиции будут доступны для посещения с 27 по 31 октября, вход на мероприятия свободный.

Наталья Мерайеф