Прокуратура Саратовской области ищет просторную квартиру за 10,8 миллиона рублей для сотрудника

Надзорное ведомство в Саратове объявило тендер на приобретение жилья площадью не менее 114 квадратных метров.

Согласно документации, размещенной на портале госзакупок, будущая квартира должна отвечать целому ряду требований.

Речь идет о помещении минимум с тремя жилыми комнатами, расположенном не на первом этаже и обязательно имеющем балкон или лоджию. Подрядчику предстоит подобрать вариант только в доме, построенном после 1995 года. Принципиальное условие — наличие полной отделки, позволяющей вселиться сразу после оформления прав собственности.

Победитель торгов обязан завершить все юридические и финансовые процедуры до 15 сентября 2026 года. Общая сумма, выделенная на эти цели из бюджета, составляет 10,8 миллиона рублей.

Ольга Сергеева