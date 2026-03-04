Суд в Саратове вернул дело о конфискации взятки у экс-замдиректора «Газпрома» Белоусова

Суд в Саратове оставил в силе приговор экс-замглавы белгородского «Газпрома» за взятку в 27 миллионов. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ — Средняя Волга».

Первый кассационный суд в Саратове подтвердил законность обвинительного приговора бывшему заместителю генерального директора АО «Газпром газораспределение Белгород» Александру Белоусову, осужденному за коррупцию в особо крупном размере. Однако вопрос о конфискации части его активов будет пересмотрен.

История дела

По информации объединенной пресс-службы судов, в 2023 году Белоусов, курировавший строительство газопровода в микрорайоне «Южный» города Губкин, предложил руководителю подрядной организации «ГазВодСтрой» Алексею Еськову помощь. Чиновник обещал ускоренную приемку работ и оплату в обмен на откат. Изначально речь шла о 5% от суммы контракта, но позже доля выросла до 10% под предлогом экономии на материалах. Общая сумма взятки была оценена в 27,5 миллиона рублей (десятая часть от договора в 222,9 миллиона).

Деньги передавались частями — наличными и через фирмы-однодневки. На момент задержания фигурант успел получить 12,6 миллиона рублей, еще 2 миллиона ему передали во время оперативных мероприятий. Белоусов полностью признал вину, сотрудничал со следствием и указал места встреч с взяткодателем.

Приговор и апелляция

Октябрьский районный суд Белгорода назначил бывшему топ-менеджеру наказание в виде пяти лет колонии строгого режима, штрафа в 27,5 миллиона и запрета на определенные должности сроком на восемь лет. Суд также конфисковал у осужденного 6,75 миллиона рублей.

Прокуратура обжаловала это решение, указав, что Белоусов имел возможность распорядиться оставшимися 5,85 миллиона рублей, однако вопрос об их конфискации не был решен. Кассационная инстанция в Саратове согласилась с доводами надзорного ведомства и отправила дело на новое рассмотрение в части обращения в доход государства этих средств. В остальном приговор оставлен без изменения.

Ольга Сергеева